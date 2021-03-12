Петербурженку привлекли к уголовной ответственности за распространение интимных фото своей дочери

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали петербурженку по факту привлечения ее к уголовной ответственности по статьям «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», а также «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Интимные фотографии своей девятилетней дочери обнаружил муж задержанной, который и сообщил об этом полиции. Сотрудники правоохранительных органов пришли к матери с проверкой в один из сетевых магазинов, где она работала.

Позже стало известно, что женщина отсылала интимные фотографии дочери, какому-то незнакомому человеку из интернета.