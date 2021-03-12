Управление социального питания изменило меню для питания в детских лагерях

В оздоровительных лагерях Санкт-Петербурга детей будут кормить в соответствии с новым меню. Пресс-служба Управления социального питания сообщила, что теперь дети в лагерях будут питаться по новому рациону.

Меню было разработано, учитывая возрастные категории ребенка. Среднесуточная калорийность блюд увеличилась на 10%, то есть до 2312 ккал на одного человека. Кроме того, увеличили объем порций на одного ребенка, а также добавили зелень, свежие овощи и сезонные фрукты. Также в новый рацион лагеря будут входить сосиски и полукопченная колбаса.