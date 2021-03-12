Анна Попова сообщила о проведении ПМЭФ в смешанном формате

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сообщила о том, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет проходить в смешанном формате.

«Мы считаем возможным проведение. Во-первых, в смешанном формате, очном-заочном, и при том количестве людей, которое будет оптимальным», — заявила глава ведомства.

Также Попова добавила, что количество человек, которые допущены только для очного участия, будет определяться в зависимости от эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Северной столице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за последние сутки в Петербурге тест на коронавирус сдали 22 тысячи человек.