В Петербурге поймали грабителя, нападающего на женщин на Богословском кладбище

В Санкт-Петербурге полицейские поймали преступника, который воровал вещи у девушек на Богословском кладбище. В итоге от рук грабителя пострадали 3 женщины.

В феврале 2021 года одной из жертв мужчины стала двадцатилетняя студентка, у которой был украден сотовый телефон (Iphone 11), а также документы и личные вещи. В марте грабитель обокрал еще двух женщин. У одной из жертв молодой человек украл телефон (Xiaomi Redmi 5), банковские карты и танцевальные туфли, цена которых составляет 6 тыс. рублей. У другой девушки были украдены телефон (Samsung J7), а также наушники и спортивная сумка.

Вора поймали на Кондратьевском проспекте около дома №64/8.