В феврале в Петербурге выросло количество вакансий в IT-сфере

Сервис по размещению вакансий HeadHunter предоставил данные по Петербургу. Согласно информации за февраль, число открытых вакансий увеличилось на 7% по сравнению с январем. При этом по сравнению с предыдущим годом рост составил 30%.

Каждая пятая вакансия в городе связана с продажами. Кроме того, традиционно в городе растет спрос на специалистов в IT-сфере. На данный момент выросло количество вакансий в сфере производства.

В среднем по городу, согласно данным сервиса, петербуржцам предлагают 56 000 рублей, что превышает среднюю зарплату по стране на 16%.