Жители Приморского района пожаловались на отсутствие ремонта дома на Дибуновской улице

В Санкт-Петербурге жители Приморского района жалуются на то, что дом №20 на Дибуновской улице давно не ремонтируют. Фасад здания продолжает разрушаться. Вокруг здания глубокие ямы и разбитые дороги. Также сообщается, что на стенах появились трещины , а по периметру здания появились кусты и деревья.

При обращении в управляющую компанию (УК) дома выяснилось, что капитальный ремонт дома должен пройти в этом году. Однако, если дом находится в аварийном состоянии и подлежит сносу, то УК занимается обеспечением нормальных условий граждан.

Кроме того, в пресс-службы УК сообщили, что особое внимание уделяется кровле здания, а также водостокам. На данный момент, вода не наносит вреда фасаду дома.