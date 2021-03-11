ФСБ задержала совладельца Spar по подозрению в краже денег у Сбербанка

Сотрудники Федеральной службы безопасности Санкт-Петербурга задержали бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг», к которой относятся сети Spar и «Народная семья». Помимо Аллахверди Абдулаева были задержаны еще двое топ-менеджеров. Всех их обвиняют в краже у Сбербанка восьми миллиардов рублей. Сообщается, что также задержаны юрист Абдулаева и финансовый директор организации.

Сотрудники ФСБ провели около 30 обысков в разных квартирах сотрудников компании, в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в декабре 2020 года.