Родственников депутата ЗакСа заподозрили в изготовлении наркотиков

В Санкт-Петербурге, в квартире Максима Резника, депутата Законодательного собрания Петербурга, по предварительной информации, его родственники изготавливали запрещенные вещества.

Однако правоохранительные органы не могут задержать чиновника, так как он имеет депутатскую неприкосновенность и соответствующее удостоверение. На данный момент, в отношении родственников супруги депутата, собираются заводить уголовное дело. Сообщается, что они создавали наркотики для дальнейшей продажи.

Сам Резник был задержан в квартире на Набережной канала Грибоедова.