Анна Довгалюк лишилась должности юриста ЗакСа

Анну Довгалюк, юриста Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лишили занимаемой должности после инцидента с аварией на «Мерседесе» на Херсонской улицей.

Мировой судья судебного участка №7 Центрального района Петербурга привлек девушку к административной ответственности. Кроме того, Довгалюк оказалась проходить медицинское освидетельствование, когда сотрудники ГИБДД заподозрили ее в том, что она находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В субботу, 23 января, экс-юрист попала в ДТП. При допросе у женщины была нарушена речь, а также запах спиртного. Однако Довгалюк не явилась на судебное заседание, за что ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишили прав на 1,5 года.