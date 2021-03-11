При обыске в доме бывшего директора ГУДП «Центр» нашли «огнестрел»

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы ищут по всему городу фигурантов дела о хищении 10 миллионов рублей при уборке снега в Северной столице. Одним из обыскиваемых оказался бывший директор ГУДП «Центр» Геннадий Фомин.

Сотрудники полиции пробрались в загородным дом бизнесмена, находящийся в жилом комплексе в Ильичево. Сообщается, что проверка его дома связано с бывшим местом его работы, с которой он уволился еще в июле 2020 года. На данный момент эту должность занимает Николай Ведерников.

При обыске у экс-директора компании нашли огнестрельное оружие. Однако лицензия на него была.