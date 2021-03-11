На реставрацию фасада Казанского собора выделят 37 млн рублей

По информации, которая была опубликована на портале госзакупок, в Северной столице объявлен конкурс на реставрацию южного фасада Казанского собора.

Заказчик – СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». Стоимость закупки может достигать 37.3 млн рублей. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 8 апреля текущего года.

Реставрационные работы начнут, как только будет получено разрешение КГИОП. Сообщается, что, согласно плану, реставрация южного фасада Казанского собора завершится к 10 ноября 2021 года.