Мировой энергетический конгресс состоится в 2022 году в "Экспофоруме" Петербурга

В Санкт-Петербурге состоится 25-й Мировой энергетический конгресс, который планируется провести на площадке КВЦ "Экспофорум", с 24 по 27 октября 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс", в Москве провели совещание, которое было посвящено моментам по подготовке к проведению мероприятия. Заместитель председателя правительства Российской Федераци Александр Новак подчеркнул, что Российское государство, как принимающая сторона, активно начала подготавливаться к проведению конгресса.

Как поделился советник президента России, заместитель председателя и ответственный секретаря оргкомитета МЭК-2022 Антона Кобяков, в России ведётся активная координация с секретариатом МИРЭС для подготовки к проведению мероприятия.

На данный момент осуществлено уже 25 процентов по плану подготовки и проведению мероприятия. Для участия в важном масштабном конгрессе будут приглашены главы государств, члены правительств, министры, руководители международных организаций, и главы компаний топливно-энергетического комплекса.