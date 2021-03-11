В Санкт-Петербурге снова пройдёт партнериат, но в онлайн-формате

По сообщениям председателя городского Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, в 2021 году партнериат будет проводиться в онлайн-формате. Основная тема XIV Петербургского мероприятия малого и среднего бизнеса была сформулирована организаторами как "Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья". Однако ведущие и выступающие проведут встречу офлайн формате в специально организованной студии.



"Партнериат – это крупнейшее событие развития в календаре петербургских экономических событий. В этом году было принято особое решение, все темы для дискуссий будут иметь прикладной характер", - рассказал Евгений Григорьев. По словам Григорьева, особенное внимание планируется уделить помощи представителям малого бизнеса для построения горизонтальных отношений с коллегами и партнёрами из других регионов и стран.



По информации от председателя городского Комитета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Максим Баланев, интерес к мероприятию со стороны предпринимателей поднялся высоко.



"В прошлом году партнериат оказался в числе одних из первых отмененных мероприятий. И в этом году благодаря онлайн-формату ожидается участие не только российских представителей бизнеса, но и зарубежных участников", - поделился Максим Баланев.