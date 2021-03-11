СК проверяет подрядчиков, плохо организовавших уборку снега на улицах Петербурга в 2020 году

Следственный комитет по Петербургу и области проверяет 40 адресов по делу об уборке снега в 2020 году. По факту мошенничества и неисполнения обязанностей в полном объеме обыски проходят по 18 районам Петербурга.

По версии следствия, в минувшем году подрядчики, занимающиеся организацией уборки снег с улиц Северной столицы, списывали выделенные средства. Общая сумма ущерба составила около 10 млн рублей.

В 2020 году петербуржцы часто жаловались на сугробы и кашу под ногами, а также сообщали, что коммунальные службы ничего не делают на улицах города. СК начало проверку и выявило нарушения среди шести подрядчиков.