За праздничные дни в Петербурге попались пьяными 250 водителей

В Петербурге в праздничных рейдах участвовали десятки экипажей машин ДПС. За праздничные выходные удалось выявить не менее 250 водителей, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В ходе рейдов на мартовские праздники было проверено десятки тысяч машин. Кроме того, среди выявленных 250 нарушителей уже привлекались ранее к административной ответственности 23 человека. Из-за повторного выявления нарушений они будут привлечены к уголовной ответственности.

Известно, что праздничные рейды прошли по всем районам Северной столицы.