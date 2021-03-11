IKEA начнет продажу игрушки, созданной 9-летним петербуржцем

Сеть магазинов IKEA по эскизу 9-летнего мальчика из Петербурга создали мягкую игрушку. Ранее состоялся международный конкурс рисунков, в котором победил мальчик Савва, проживающий в Северной столице.

Мальчик придумал собаку-русалку и историю о ней. Этот персонаж помогает всем, попавшим в беду. Известно, что теперь игрушка будет продаваться в сети магазинов IKEA в рамках лимитированной коллекции плюшевых персонажей. Собака-русалка будет доступной для покупки по всему миру.

9-летний Савва поделился, что любит рисовать новых персонажей и придумывать истории для них. Один из его персонажей теперь будет известен на весь мир.