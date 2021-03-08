Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин получил поздравления с юбилеем от Беглова

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил с днем рождения заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию Алексея Мишина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Губернатор отметил, что педагогический дар Мишина позволил раскрыться таланту целой плеяды фигуристов, которые стали гордостью города и страны. Победы учеников Мишина, по словам Беглова, сделали школу фигурного катания Петербурга одной из сильнейших в мире.

Беглов подчеркнул, что новое поколение наследует лучшие традиции и мастерство, благодаря труду Мишина.