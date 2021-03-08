Петербургский космонавт поздравил женщин с праздником фотографиями заката с МКС

Космонавт из Петербурга Иван Вагнер поздравил женщин с 8 марта публикацией красивого заката над Патагонией, южной частью Южной Америки. Пост об этом он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Космонавт сообщил, что фотографии заката были сделаны в конце зимы-начале весны, и выразил свою радость в связи с приходом весны. Кроме того, женскую половину человечества Вагнер поздравил с весенним праздником и пожелал счастья, здоровья и улыбок.