В Петербурге стартовала акция феминисток

Девушки, вышедшие на улицы в центре Северной столицы, поют частушки и играют на укулеле.

Марш в защиту прав женщин начался днем 8 марта. Девушки и мужчины, неравнодушные к проблеме ущемления прав женщин, встретились у станции метрополитена «Чернышевская» и отравились гулять по городу.

По ходу движения колонны можно встретить автомобили сотрудников правоохранительных органов, однако, движению собравшихся граждан правоохранители не препятствуют. На данный момент колонна дошла до улицы Жукова.