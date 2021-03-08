Юрий Дудь поможет петербургскому врачу открыть больницу для бездомных

Житель Северной столицы Сергей Иевков, автор проекта «Благотворительная больница», стал одним из четырех победителей конкурса.

Юрий Дудь оплатит Иевскову обучение лидеров НКО в Московской школе профессиональной филантропии. В дальнейшем автор проекта сможет построить амбулаторный центр для бездомных. Проект Иевкова был основан три года назад: пока бездомные пациенты могут получить медицинскую помощь в мобильных пунктах. В планах Иевкова – открытие амбулаторного центра.

Волонтеры клиники отмечают, что волонтерский проект может превратиться в развивающуюся некоммерческую организацию. Волонтеры планируют создать бесплатную клинику, в которую за помощью смогут обращаться пациенты без места жительства, документов и гражданства.