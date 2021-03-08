  • 8 Март 2021
USD 06.03.2021 74.4275 0.6411
USD ММВБ 00:05 73.8996  
EUR 06.03.2021 88.9334 -0.0087
EUR ММВБ 00:05 88.9299  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге "снежный скульптор" вылепил объемную открытку в честь праздника

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Таким образом мужчина поздравил всех женщин.

«Снежный скульптор» Владимир Кузьмин, авторству которого принадлежит множество скульптур из снега, слепил во дворе своего дома объемную открытку, чтобы поздравить жительниц Петербурга с Международным женским днем.

Открытка из снега появилась в одном из дворов на Ланском шоссе. Каждую зиму скульптор украшает свой двор у станции метрополитена «Чёрная речка» открыточным видом Петербурга. Автор снежных скульптур – таксист на пенсии и художник, который воссоздает известные достопримечательности Северной столицы из снега. Произведения Владимира Кузьмина радуют соседей по двору и восхищают прохожих, которые останавливаются, чтобы запечатлеть на фото очередную снежную скульптуру.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.03.21
    Умные часы: из модной новинки в инструмент повседневной жизни
    01.03.21
    Выбираем стоматологию
    24.02.21
    Как вызвать врача или медсестру на дом, какие услуги оказываются в домашних условиях
    24.02.21
    80-летний юбилей производитель Jeep отметит выпуском электромобиля
    23.02.21
    Почему делегировать уборку квартир под аренду выгодно?
    19.02.21
    Старт продаж – ЖК «Стрижи в Невском 2» от Setl Group
    15.02.21
    «Центр трудовых ресурсов» и холдинг «Бронка Групп» подписали важное соглашение о сотрудничестве
    05.02.21
    Оригинальная косметика NYX Professional с доставкой по России

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram