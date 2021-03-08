В Петербурге "снежный скульптор" вылепил объемную открытку в честь праздника

«Снежный скульптор» Владимир Кузьмин, авторству которого принадлежит множество скульптур из снега, слепил во дворе своего дома объемную открытку, чтобы поздравить жительниц Петербурга с Международным женским днем.

Открытка из снега появилась в одном из дворов на Ланском шоссе. Каждую зиму скульптор украшает свой двор у станции метрополитена «Чёрная речка» открыточным видом Петербурга. Автор снежных скульптур – таксист на пенсии и художник, который воссоздает известные достопримечательности Северной столицы из снега. Произведения Владимира Кузьмина радуют соседей по двору и восхищают прохожих, которые останавливаются, чтобы запечатлеть на фото очередную снежную скульптуру.