В Ботсаду собралось много желающих посетить выставку цветов

Выставка цветов в Ботаническом саду вызвала ажиотаж у петербуржцев. Очереди образовались 8 марта из желающих посетить выставку тюльпанов, приуроченную к Международному женскому дню.

Об ажиотаже сообщила Александра Медведева, работница Культурно-просветительского центра БИН РАН. Известно, что в Ботаническом саду функционируют два оранжерейных маршрута, а также для регулировки столпотворения сотрудники сада регулируют вход в оранжерею.

При этом сообщается, что накануне уже кончились все электронные билеты на мероприятие, а очереди образовались из-за плохой пропускной способности помещения.