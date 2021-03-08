Актрисе Анастасии Макеевой сделали предложение на сцене театра

В петербургском театре зрители спектакля «Алмазная колесница» стали свидетелями предложения руки и сердца. Актрисе спектакля сделали предложение прямо на сцене. Видео с этого знаменательного вечера опубликовала сама актриса в своем Instagram.

Молодой человек актрисы Анастасии Макеевой встал на одно колено и протянул коробочку с кольцом после завершения мюзикла. Известно, что женихом актрисы стал бизнесмен Роман Мальков.

«Сегодня случилось невероятное. Я думала ,меня невозможно удивить, но все же удалось. Я сказала "Да". Я люблю тебя, ты самый прекрасный и замечательный человек во Вселенной», - написала актриса.