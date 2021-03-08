Уличный музыкант Петербурга присоединился к поздравлениям девушек с 8 марта

Известный уличный музыкант Санкт-Петербурга и трубач Михаил Тюменцев, известный как Дядя Миша, поздравил всех девушек с Международным женским днем.

«Милые дамы! Мы вас любим! Мы вас ценим! Мы без вас прожить не можем! Если вас любит 1000 мужчин, то среди них есть Миша Тюменцев! Женщина, если тебя любит 100 мужчин. Женщина, если тебя любит один мужчина, так это же Миша Тюменцев», — сообщил музыкант во время концерта.

Дядя Миша устроил праздничный мини-концерт в честь милых дам во дворе дома на улице Зодчего Росси.

Сам Михаил сирота и научился играть на трубе в оркестре сибирского детского дома в 11 лет. Мужчина получил такую фамилию в честь ближайшего к нему города Тюмень.