Вице-губернатор Петербурга поздравил женщин-медиков с 8 марта

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев обратился с речью к женщинам-медикам, а также поздравил их с Международным женским днем. Он отметил, что врачи — это герои нашего времени. За последний год ни у кого не было столько трудностей и ответственности, сколько выпало на плечи медиков.

Кроме того, в честь женского праздника в большом концертном зале «Октябрьский» состоялся концерт для врачей Северной столицы и Ленинградской области.

Перед присутствующими выступили Григорий Чернецов, Владимир Целебровский, Карина Чепурнова, Государственный симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический», а также лауреаты международных конкурсов Александра Воробьева и Дина Гарипова.