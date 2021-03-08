Благотворительная организация «Ночлежка» попросила помощи у петербуржцев

Благотворительная организация «Ночлежка» в Санкт-Петербурге обратилась за помощью к местным жителям, так как очень нуждаются в проездных билетах и жетонах на метро.

«Дорога в проекты Ночлежки — большая проблема для многих наших клиентов. Поэтому мы снова и снова просим проездные и жетоны для людей, которые приходят к нам за помощью», — сообщила пресс-служба «Ночлежки». Также в организации добавили, что их запасы практически на нуле и поэтому они сейчас очень нужны.

В эту компанию за помощью обращается около 40-50 человек ежедневно. Однако у некоторых просто не хватает денег для передвижения по Северной столице.