Активисты вступили в защиту Цимбалинского путепровода

Неравнодушные жители Санкт-Петербурга не хотят, чтобы сносили Цимбалинский путепровод. Защитники предлагают отдать эту территорию для велосипедистов и пешеходов.

По заказу государственной компании ОАО «РЖД» будет готовиться проект реконструкции. Несмотря на это, рядом с исторической частью пройдет высокоскоростная линия, но о сохранении речи пока не идет.

«Петербургское велообщество», а также активисты обратились с открытым письмом к губернатору Северной столицы Александру Беглову. В обращении жители указали на то, что хотят отдать Цимбалинский мост пешеходам и велосипедистам для перехода из Фрунзенского района в Невский.