ГИБДД не увидела нарушений в неправильной парковке во дворе Петербурга

В одном из дворов Санкт-Петербурга местные жители увидели неправильно припаркованную машину, в одном из дворов города. После обращения горожан в ГИБДД, в ведомстве не нашли никаких нарушений. В сообществе в соцсети «ВКонтакте» подписчик опубликовал ответ органов на свой запрос.

В ГИБДД объяснили свой отказ тем, что "отсутствуют признаки состава какого-либо административного правонарушения". Также в ведомстве добавили, что автомобиль припаркован не на тротуаре, а на прилегающей к дороге территории.

"Указанная в обращении территория относится к прилегающей зоне, где в соответствии с главой 17 ПДД РФ пешеходы имеют преимущество, однако не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств", — говорится в письме.