У "Петроградской" был задержан мужчина, переодевшийся в форму сотрудника Росгвардии

В Санкт-Петербурге в ночь с шестого на седьмое марта на станции метрополитена "Петроградская" сотрудники Росгвардии произвели задержание молодого гражданина 20 лет. На задержанном надета одежда обмундирования росгвардейца. О случившемся проинформировала пресс-служба регионального управления вневедомственной охраны (УВО).

Молодого человека задержали совместно с полицейским по охране метро. На задержанном гражданине, который совершил попытку скрыться, присутствовали уставные нашивки сотрудника Росгвардии.

Нарушитель был остановлен сотрудниками, затем его доставили в 43-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В ходе проверки гражданина, сотрудники полиции выяснили, что молодой человек не является сотрудником правоохранительных органов и, более того, ранее был неоднократно судим по статьям за кражу и угон автомобилей. Полиция выясняет мотивы данного поступка.