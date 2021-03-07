Плата за отопление в некоторых районах Санкт-Петербурга за год выросла в три раза

С декабря месяца 2019-го года и по январь 2021-го года в Санкт-Петербурге оплата за отопление выросла в пределах от 1,15 до 2,89 раз.

Получается, что почти за три года в три раза увеличились суммы на оплату в квитанциях за теплоснабжение в домах и квартирах. Об этом проинформировала Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания города Санкт-Петербурга.

Как сообщает Оксана Дмитриева, за это время эксперты обработали более ста обращений местных жителей из различных районов Санкт-Петербурга. Обращения касались подорожания отопления.

Очень много подобных обращений отправили горожане, которые проживают по адресу улица Танкиста Хрустицкого, дом 72.

Депутат отметила, что в этом же доме сильно увеличилась оплата за теплоснабение в расчете на 1 м2 площади квартиры за прошлый месяц. Речь идет о 103 руб. за 1 м3.