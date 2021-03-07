Губернатор Петербурга раскритиковал недобросовестные УК Невского района

Он заявил о большом количестве жалоб из Троицкого поля.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил о том, что из Троицкого поля поступает большое количества жалоб.

Он поручил разобраться с управляющими Невского района, которые выполняют свою работу недобросовестно. Данная информация была предоставлена в пресс-службе Смольного. Во время рабочей поездки Беглов получил жалобу от жительницы дома в Рабочем переулке,2. Она сообщила, что УК, обслуживающая дом, работает недостаточно хорошо. Беглов поручил Алексею Гульчуку, занимающему пост главы Невского района, найти решение проблемы. Он призвал расторгать договоры с недобросовестными УК.