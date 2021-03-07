В Петербурге доноры сдали 147 литров крови на акции в субботу

В Петербурге в субботу, 6 марта, прошла акция, в которой приняли участие доноры крови. Граждане сдали кровь с целью пополнения городских резервов.

В акции приняли участие 328 доноров. Благодаря сдавшим кровь гражданам, было набрано 147 литров крови. Данная информация была опубликована в сообществе СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» в социальной сети «Вконтакте».

По словам сотрудников центра, акция в первый раз прошла на 3 этажах учреждения. Это позволило создать максимально комфортные условия для граждан, сдающих кровь. Сообщается, что принять участие в акции хотели 415 граждан, однако, некоторые из них не были допущены по различным причинам.