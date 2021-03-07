На петербуржца завели уголовное дело за надписи в метро про Путина

В Санкт-Петербурге на молодого человека 25-ти лет завели уголовное дело по факту вандализма в метрополитене. Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца на станции «Проспект Культуры».

В начале февраля в отделение полиции поступила информация о том, что какой-то хулиган разрисовывает двери вагона петербургского метро белым маркером. Надпись заметили на станции «Ленинский проспект». Оказалось, что написанное было направлено в адрес президента РФ Владимира Путина, и носило оскорбительный характер.

Стало известно, что задержанного уже были проблемы с законом. Ранее его арестовывали по статье связанно с наркотиками.