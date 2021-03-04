В Ленинградском зоопарке 7 и 8 марта покажут мам и их детенышей

В праздничные дни 7 и 8 марта в Ленинградском зоопарке покажут животных-мам. В честь Международного женского дня в зоопарке пройдут экскурсии «Все начинается с мамы» и «Мамы нашего зоопарка», а также состоится викторина «На пути к жизни».

«Мы решили посвятить 7 и 8 марта заботе о потомстве в живой природе и, конечно же, самым лучшим мамам среди животных», — сообщили в официальной группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Начало экскурсий намечено на 11:30 и 13:30. 8 марта дополнительно состоится мультимедийная викторина, которая пройдет с 12:00 до 16:00.