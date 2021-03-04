7 петербургских вузов вошли в список лучших университетов мира

Пресс-служба Смольного сообщает, что несколько Петербургских вузов вошли в рейтинг лучших вузов планеты. Новый список представило агентство Quacquarelli Symonds.

Лучший показатель среди вузов Северной столицы у Горного университета. Он впервые за все время занял 12-е место в разделе вузов, специализирующихся на инженерном деле и горной промышленности.

В дисциплинах «Математика», «Нефтяная инженерия», «Философия», «Политика и международные отношения» в сотню лучших вузов мира вошел СПбГУ,а ИТМО вошел в топ-100 лучших университетов в области компьютерных наук. Консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова также вошла в список в области «Театральное искусство». Почти по всем профильным специальностям лидирующую позицию среди вузов города занимает Политехнический университет.