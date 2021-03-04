Новый логотип сервиса упаковки багажа Пулково граждане и эксперты оценили как слишком неоднозначный

Сервис упаковки багажа аэропорта Пулково представил новый логотип, который не был оценён положительными коментариями. Многие граждане и эксперты прокомментировали логотип как слишком неоднозначный.

Некоторые высказались прямолинеёно, что он вызывает ассоциации "расчленёнки", особенно в сочетании с транслитерацией названия на английском языке на русский, а также его слогана.

Однако в администрации аэропорта Пулково ничего такого не заметили, и заявляют, что логотип был отобран по результатами конкурса вариантов, пассажиры аэропорта и подписчики аэропорта страниц в социальных сетях делали выбор сами.