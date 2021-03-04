Градозащитное сообщество Петербурга протестует против сноса бывших корпусов завода "Петрохолод"

Снос корпусов бывшего завода "Петрохолод", который начался в конце Полюстровского проспекта, взбудоражил градозащитное активистское сообщество Санкт-Петербурга.

Представители активистского сообщества сомневаются в законности ликвидирования одного из корпусов бывшего завода, который приобрёл неофициальное называние "холодильник". Здание было построено в 1930-е годы, оно, с точки зрения активистов, обладает признаками объекта культурно-исторического наследия, поэтому является кандидатом на обретение данного статуса и не может быть снесено, пока его "дело" находится на рассматрении КГИОП.

Так называемый Кушелевский холодильник, в советские годы подведомственный Росмясомолторгу, сыграл важную роль во времена блокады города: в холодильнике сохраняли запасы продовольственных продуктов. Присвоения ему статуса памятника отстаивает активистка Алина Заляева, которая подала соответствующее обращение в профильный городской комитет Смольного 18 февраля.

Несмотря на обстоятельство рассмотрения заявки активистки, при помощи тяжёлой техники ликвидация построек на Полюстровском, 87, всё-таки была начата.