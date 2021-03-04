Госстройнадзор запустил новые сервисы для застройщиков и петербуржцев

Госстройнадзором были запущены новые сервисы на сайте для застройщиков и петербуржцев.

Об этом проинформировали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. На новом сайте граждане и застройщики смогут получить сведения о строительных в Санкт-Петербурге объектах недвижимости, государственных услугах о получении разрешений на строительство и введение объектов в эксплуатацию, а также информацию о государственном строительном надзоре за возведением зданий.

Мы создаем комфортные условия для бизнеса, привлекаем в город дополнительные инвестиции. Получение госуслуг для инвесторов должно быть максимально удобным, прозрачным и быстрым. Проекты по развитию и застройке города должны быть открытыми для горожан, чтобы каждый мог посмотреть, что и на каком основании строится в его дворе, квартале, районе», - рассказал губернатор Александр Беглов.

При разработке нового портала были учтены комментарии пользователей старой версии сайта. Застройщики смогут получить справочную информацию о способе получения разрешения на строительство или введении объектов в эксплуатацию.

Для этого была создана комфортная поисковая система по документам, регламентирующим сроки оказания данных государственных услуг и требования регионального государственного строительного надзора.