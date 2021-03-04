Факультет свободных искусств и наук СПбГУ преобразуют в самостоятельный ВУЗ

Факультет свободных искусств и наук СПбГУ будет преобразован в самостоятельное высшее учебное заведение.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter проинформировал декан факультета Алексей Кудрин.

По словам Алексея Кудрина, инициатива сделать факультет отдельным государственным университетом поступила от правительства, а идея была поддержана учёным советом СПбГУ.

"Новый вуз станет центром экосистемы модели образования Liberal arts в стране", - отметил в своем сообщении Алексей Кудрин.