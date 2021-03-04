Депутаты ЗакСа запретили льготникам оформлять несколько проездных документов

В Законодательном Собрании Петербурга депутаты приняли в первом чтении поправки в городское законодательство касательно льготного проезда. Так, льготные категории граждан больше не смогут оформлять на себя несколько проездных билетов. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

«Все билеты, если они выданы по нескольким основаниям, будут действовать до конца срока своего действия. Потом будет выдаваться один», — отмечает Юрий Шестериков, депутат ЗакСа.

Причиной изменения законодательства Петербурга стали данные, согласно которым 1 770 льготников стали оформлять на себя по несколько билетов. При том, что в 2020 году таких людей было всего 110.