Международный экономический форум пройдет в Петербурге летом 2021 года

На лето 2021 года в Северной столице запланирован Петербургский международный экономический форум. Мероприятие пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 2 по 5 июня. Об этом сообщает Росконгресс.

Напомним, в 2020 году форум не состоялся из-за пандемии, вызванной инфекцией коронавируса. В текущем году организаторы сообщают, что мероприятие пройдет в очном формате. С 1997 года ПМЭФ успешно проходил в Петербурге, собирая на своей площадке руководителей наиболее крупных компаний из России, а также глав иностранных компаний.

Кроме того, с 2006 года в форуме принимает участие Владимир Путин, президент России.