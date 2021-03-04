В Петербурге к майским праздникам будет украшено много цветов

В пресс-службе Смольного сообщили, что к майским праздникам Санкт-Петербург украсят около полумиллиона цветов. Садово-парковые предприятия уже приступили к цветочному оформлению города. В городе к майским праздникам будет украшено 560 000 двухлетних виол.

Кроме того, сообщается, что в городе появятся долгоцветущие растения, которые очень устойчивы к холодам.

Специалисты сообщают, что планируется посадить на улицах города около 40 видов и 100 сортов отечественных растений. Также будет учтен опыт ландшафтных архитекторов города на Неве.