Полиция Петербурга взяла вину на себя за перекрытие дорог 6 февраля

Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщил, что полиция взяла ответственность на себя за перекрытие дорог в субботу, 6 февраля.

В МВД Северной столицы сообщили, что в органы 6 февраля поступила информация о «проведении несанкционированных мероприятий провокационного характера» на Дворцовой и Сенатской площадях, а также на Невском проспекте и площади Восстания.

Кроме того, чиновник просил возбудить уголовное дело в отношении организаторов перекрытий по статье 267 УК РФ. Однако в МВД делать это отказались.