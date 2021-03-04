Дело о порче стен Эрмитажа двумя петербуржцами передали в мировой суд

В Санкт-Петербурге передали дело в суд о порче стен Эрмитажа двумя петербуржцами. Двух мужчин заметила девушка прямо на Дворцовой площади во время разрисовки здания национального и культурного наследия.

Вандалам было 22 и 30 лет. Уличных вандалов задержали прямо на месте преступления с баллончиками с краской. Общая сумма ущерба Эрмитажу составила 370 тысяч рублей.

Дело до суда дошло только в отношении одного подозреваемого, который был младше возрастом. Девушка и второй вандал значатся в материалах дела как неустановленные лица. Кроме того, в прокуратуре региона сообщили, что дело передали в мировой судебный участок №199.