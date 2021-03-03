В Петербурге для льготников ввели новые правила на получение проездных

В Санкт-Петербурге в Законодательном собрании в первом чтении приняли поправки в законодательство Петербурга. Согласно нововведению льготники не смогут оформлять на себя несколько проездных билетов. Они смогут иметь при себе только один документ.

Юрий Шестериков, депутат ЗакСа, отметил, что принудительного изъятия лишних проездных не планируется.

«Все билеты, если они выданы по нескольким основаниям, будут действовать до конца срока своего действия. Потом будет выдаваться один», — заявил чиновник.

Решение о введении изменений в законодательство приняли в связи с тем, что большинство граждан имеет несколько проездных билетов на одно лицо.