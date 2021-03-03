На должность зампредседателя СК России Путин назначил Александра Клауса

Александр Клаус, генерал-лейтенант юстиции, указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным назначен на должность заместителя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Клаус с 2014 года стоял на должности руководителя петербургского управления Следственного комитета. С 2011 по 2014 год был первым замом руководителя регионального СК. Кроме того, перешел на работу в Санкт-Петербург после служебной деятельности в ульяновской прокуратуре.

Также стало известно, что появились данные о переводе генерала в конце прошлого года в Крым.