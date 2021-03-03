Данила Козловский принял участие в создании аудио экскурсии по футбольному Петербургу

Генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин рассказал о том, как создавались аудио экскурсии для болельщиков по футбольным местам Северной столицы.

По словам Сорокина, в качестве гидов по футбольному историческому Петербургу выступили Данила Козловский, Евгений Водолазский, Геннадий Орлов. Аудио экскурсию можно прослушать с помощью специального приложения для телефона. Отмечается, что услуга бесплатная – ей могут воспользоваться все желающие.

Напомним, актёр Данила Козловский – режиссер фильма «Тренер». Кроме того, Козловский сыграл в кинокартине роль главного героя.