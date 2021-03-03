Закон о "балконной амнистии" одобрили во втором чтении в ЗакСе Петербурга

Закон о «балконной амнистии» был одобрен во II чтении депутатами Законодательного собрания Петербурга в ходе заседания, которое состоялось сегодня, 3 марта.

В статью 7 Закона «О благоустройстве в Санкт-Петербурге» были внесены поправки. Согласно закону «Единой России», собственники не обязаны совершать демонтацию остекления балконов и лоджий, если оно было выполнено до 11 января прошлого года.

В прошлом году некоторые граждане получили штраф в 5 000 рублей за самовольное остекление балконов. Теперь выписывание штрафов собственникам управляющими компаниями запрещено. Однако владельцы квартир будут обязаны демонтировать остекление.