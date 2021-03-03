В Петербурге проверили системы оповещения

3 марта в Северной столице была проведена проверка системы оповещения. О предстоящей проверке граждан предупредили в МЧС, но, несмотря на это, некоторых петербуржцев испугали сирены.

Утром в городе осуществили плановую комплексную проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). Были включены оконечные средства оповещения и доведены проверочные сигналы и информация.

Около 10:40 в городе раздался звук сирен и прозвучал сигнал «Внимание всем!». Многие горожане не ожидали проверки. В социальных сетях гражданка Северной столицы поделилась записью: «Кажется, война началась».