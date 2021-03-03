Более 25% жителей России хотят сделать ремонт в 2021 году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России, чтобы узнать о потребительских планах россиян и выяснить, какие покупки являются наиболее желанными для большинства граждан в текущем году. Эти данные подтверждают и в другом источнике.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, более четверти жителей России планируют сделать ремонт и приобрести новую мебель для дома в 2021 году. О своих планах улучшить жилищные условия сообщили 26% россиян. Приобретение мебели и создание комфортных условий проживания стало самым популярным желанием жителей страны. Напомним, в 2020 году ремонт сделал 21% граждан России.

На втором месте в списке приоритетов у жителей России находятся туристические поездки. Так, потратить деньги на путешествия в текущем году планируют 20%. Исследование, проведенное ВЦИОМ, показало, что 15% россиян больше всего хотят приобрести бытовую технику. 12% респондентов рассказали о планах оплатить обучение. Для 8% опрошенных самым желанным приобретением стал абонемент в фитнес-клуб.

По данным ВЦИОМ, в 2020 году жители России чаще всего приобретали мобильные телефоны и смартфоны. Новые гаджеты купили 27% опрошенных. В 2021 году количество граждан, которые планируют потратить денежные средства на приобретение новых смартфонов уменьшилось – новые гаджеты планируют купить лишь 11% россиян.